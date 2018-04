Azubis laden zum Frühlingsfest ein

Anzeige

Weinheim.Wer im vergangenen Jahr die „Kerwe am Weiher“ vermisst hat, der wird jetzt entschädigt: Am Samstag, 5. Mai, findet von 12 bis 15.30 Uhr im Park des GRN-Betreuungszentrums (Viernheimer Straße 27) das „Frühlingsfest der Auszubildenden“ statt. 18 Altenpflegeschüler und eine Heilerziehungspflegeschülerin haben sich auf Anregung und mit Unterstützung ihrer Praxisanleiterin Susann Trölenberg einen bunten Mix aus Aktivitäten ausgedacht: Beim Dosenwerfen, Ballonschießen, Plastikentenangeln und weiteren spielerischen Angeboten können Besucher ihre Geschicklichkeit testen. Bei schlechtem Wetter findet das Fest in der Kapelle statt. red