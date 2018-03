Bad Wiesseer Heilwasser und viel Genuss

Anzeige

Wer mit der ganzen Familie Skifahren, Langlaufen und Winterwandern will, wenn in den Wintersport-Zentren Hochsaison ist, kann hier am Tegernsee Nebensaison-Preise genießen und ist doch in wenigen Minuten im Schnee: etwa bei einer stimmungsvollen Schneeschuhwanderung um den See oder auf der längsten Naturrodelbahn Deutschlands am Wallberg bei Rottach-Egern. Richtig lang kann man auch auf 100 Kilometern gespurten Loipen laufen, sei es als klassischer Langläufer oder beim Skating, vorbei an verschneiten Baumwipfeln, durch schneeglitzernde Täler und auf aussichtsreichen Höhenwegen.

In Wildbad Kreuth – bekannt als langjährige Tagungsstätte der CSU wunderbar in einem Tal gelegen, führt das Loipennetz bis an die österreichische Grenze und im Ortsteil Brunnbichl gibt es sogar beleuchtete Loipen. Der Hirschberg ist perfekt geeignet für Kinder- und Familienskilauf – mit oder ohne Skischule. Danach trifft man sich zur Mittagsjausn im Hirschbergstüberl bei Hüttenknödeln und genießt die Terrassenhof-Kulinarik. Für alle Skifahrer, die anspruchsvollere Pisten suchen, eignet sich das nahe Skigebiet Spitzingsee-Tegernsee.

Wer, wie wir, in der Adventszeit vorbeischaut, der kann per Schiff zu den Weihnachtsmärkten rund um den See mit dem Kombiticket fahren – so zum Beispiel zum Rottacher Advent, dem legendären Markt mit dem am höchsten frei gewachsenen Weihnachtsbaum Oberbayerns, eine gelungene Mischung aus traditioneller Handwerkskunst und regionalen Angeboten in der Seestraße und im Kurpark. Ebenso gemütlich flanieren kann man beim Seeadvent Bad Wiessee direkt an der Seepromenade – nur fünf Minuten Fußweg vom Hotel entfernt: Hier können Grillspezialitäten oder selbst gemachte Marmeladen gekostet und handgearbeitete Weihnachtsgeschenke entdeckt werden, während weihnachtliche Lichter sich glitzernd im See spiegeln.

Bootshaus als Eventlocation

Zum Terrassenhof gehört das historische, 1934 erbaute Bootshaus. Von außen noch im Originalzustand, wurde es komplett neu isoliert und kann jetzt optimal beheizt und mit Technik ausgestattet werden – ein Grund, warum die wohl ausgefallenste Eventlocation am Tegernsee so beliebt vor allem bei Brautpaaren ist. Mit seiner großen Fensterfront zum See und einem gut ausgestatteten Barbereich kann hier im Winter wie im Sommer wunderbar gefeiert werden. Der dazugehörige Steg kann für besondere Programmhöhepunkte oder ein unvergessliches Foto-Shooting genutzt werden. Doch nicht nur Hochzeiten werden durch diese besondere Location zu einem echten Erlebnis: auch bei Geburtstagsfeiern, Firmenveranstaltungen oder sonstigen Events finden im Bootshaus je nach Art der Veranstaltung bis zu 100 Personen Platz.

Im Vier-Sterne-Hotel Terrassenhof geht Urlaubsliebe durch den Magen – mit tatkräftiger Unterstützung aus der eigenen Metzgerei und der Konditorei. Küchenchefin Helga Wagner setzt auf Regionales wie frischen Saibling, Renken aus dem See und Wild aus der Region. Mit Lust und Liebe gekocht, kommt bayerische Küche hier gerne mit einem „Kick“ daher, wie der mit Thymian veredelte Kaiserschmarrn oder der Kartoffelsalat mit Artischocken und marinierten Kräutern. Draußen auf der speziellen Winter-Terrasse schmeckt’s am besten, wenn das Wetter mitspielt. Aber auch drinnen ist es gemütlich, etwa in der Auwinkler Stube mit einem urigen Kachelofen. Und sobald das Wetter wieder besser wird, gibt’s im Terrassenhof einen der schönsten Biergärten am ganzen Tegernsee, mit schattigen Platanen und Spezialitäten.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 21.02.2018