Barrierefrei auf Piste und Loipe

Winterurlaub für Rollstuhlfahrer? Das geht und ist gar nicht so schwer umzusetzen – wenn die Infrastruktur stimmt. Im österreichischen Kaunertal tut sie das. Garantiert und in allen Bereichen. Im Tal und auf dem Berg. Gemeinsam kann man hier die wilde Schönheit der Natur genießen, über die vielen Gipfel der Dreitausender blicken und sich gemeinsam beim Skifahren oder Langlaufen vergnügen. Denn trotz der hohen Berge ist das Kaunertal barrierefrei und damit ein idealer Urlaubsort für alle Rollstuhlfahrer – auch im Winter.

Mit der Gletscherstraße fing die Barrierefreiheit im Kaunertal wohl an. Diese landschaftlich so beeindruckend gelegene Mautstraße führt direkt bis an den Gletscherrand. Vom Auto auf die Piste – und daher ideal für Rollstuhlfahrer. Das Kaunertal wurde immer beliebter bei Mono-Skibob-Fahrer. Seit 1988 ist das Skifahren für Rollstuhlfahrer olympisch und erfreut sich auch im Hobbysportbereich großer Beliebtheit. Auch der Rest des Skigebiets ist komplett barrierefrei. Alle Lifte sind ebenerdig zugänglich, das Personal an den Liften ist auf Mono-Skibob-Fahrer eingestellt, das Gletscherrestaurant ist mit rollstuhlgerechten Toiletten und Aufzügen ausgestattet, Gäste mit Behinderung erhalten ab einer Invalidität von 60 Prozent ermäßigte Skipässe und es werden Mono-Skibob-Kurse angeboten. Die Mono-Skibobs gibt es zum Ausleihen. Da die Infrastruktur stimmt, sind auch immer wieder größere Trainingsgruppen und Nationalmannschaften vor Ort. Und auch die Loipen sind barrierefrei. gb

