Baustellen bereiten dem Handel Sorgen

Ein nicht einfaches Unterfangen an der „Hauptschlagader der Stadt“ sei auch die Verlegung der OEG-Haltestelle Luisenstraße auf die andere Seite der B 3. „Mit einer einspurigen Ampelanlage wird es sicher zu Verkehrsbehinderungen kommen“, räumte Fetzner ein. Er werde sich bemühen, gerade im Weihnachtsgeschäft solche Arbeiten einzuplanen, die den Verkehr nicht zu stark behinderten. Der Umbau des Postknotens und die Sanierung des Oberbaus der Brücke stehen ebenso an wie die Sanierung der Barbarabrücke und des Luisenparkplatzes.

Was die geplanten Baumaßnahmen an der Karlsbergpassage angeht, konnte Fetzner noch keine Details nennen. In den nächsten Tagen fänden erste Gespräche mit dem Eigentümer statt. „Uns ist bewusst, dass einiges auf die Einzelhändler zukommt. Diese unter Umständen schwierige Zeit gilt es, mit Ideenreichtum und Fantasie zu überbrücken“, hob er hervor.

„Plastiktütenfreie Stadt“

Ideenreichtum war auch beim zweiten Thema gefragt, das Fetzner behandelte: die „Plastiktütenfreie Innenstadt.“ Am Beispiel der Stadt Essen, in der kein Einzelhändler und kein Supermarkt mehr Plastiktüten verkauft, warb er für diese Initiative. Denkbar wären Tüten aus Papier oder aus nachwachsenden Rohstoffen, etwa aus Maismehl. Plastiktüten würden, so Fetzner, oft nur einmal verwendet, ehe sie in den Müll wandern. Unter anderem würden sie dann als Mikroplastik in den Meeren und über die Nahrungskette irgendwann wieder auf unserem Teller landen. „Wir werden die Welt damit nicht retten, aber bei knapp vier Milliarden Tüten, die wir in Deutschland pro Jahr verwenden und dem sich daraus ergebendem Müll, wäre es ein gutes Aushängeschild für Weinheim“, betonte er. Bei ersten Gesprächen mit Rewe und Edeka habe er bereits positive Signale erhalten.

Zustimmung erhielt er auch von den Vereinsmitgliedern. So sei es denkbar, eine „Weinheim-Mehrwegtasche“ in Kooperation mit dem Stadt und Tourismusmarketing zu entwickeln. „Wir werden ein Stimmungsbild einholen und Preise anfragen. Wir sind dabei und bleiben dran“, sicherte Vereinsvorsitzende Christian Mayer dem Referenten zu.

67 von rund 200 Einzelhändlern in der Zweiburgenstadt zählt der Verein, neun Zugänge und vier „Schnuppermitglieder“ hat er zu verzeichnen. In seinem Jahresbericht hob Mayer die Aktivitäten des Vereins hervor und gab bekannt, dass es in diesem Jahr – mangels Beteiligung der Händler – keine verkaufslange Nacht geben wird. ist

Info: Online-Plattform: www.einkaufen-in-weinheim.de

