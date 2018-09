Bazar-Gottesdienst in Seckenheim

Das „z“ gehört in Seckenheim ebenso zum Stadtteilfest wie der Gottesdienst. Wenn sich jetzt am Wochenende in den Straßen wieder Jung und Alt tummelt, findet dazu der traditionelle Gottesdienst der evangelischen Erlösergemeinde statt. Deren Posaunenchor eröffnet ihn am Sonntag, 23. September, um 11 Uhr unter freiem Himmel auf dem Festgelände des Evangelischen Gemeindehauses in der Freiburger Straße14. Das Pfarrehepaar Claudia und Helmut Krüger stellt dabei gemeinsam mit den Kirchenältesten die neue Konfirmandengruppe vor, neue Mitarbeitende werden begrüßt und altgediente verabschiedet. Pünktlich zur Mittagessenszeit geht dann das Bazar-Geschehen im und vor dem Evangelischen Gemeindehaus weiter. Alle Bazar-Fans sind von der Gemeinde herzlich eingeladen. dv

