Beatles und Austropop

Bad Dürkheim.Kultiger Pop, klassische Klänge, tolle Musiker und legendäre Comedy werden vom 11. bis 18. August in der Klosterruine Limburg in Bad Dürkheim geboten. Unter freiem Himmel präsentiert BB Promotion zunächst in Kooperation mit der Kulturgipfel GmbH die Beatles-Nacht (11. August) und „Die Nacht der Tenöre“ (12. August).

Mit dabei ist zudem die dänische Musikerin Tina Dico (14. August), den, Pop-Star Laith Al-Deen (17. August) und Chako Habekost & „Anonyme Giddarischde“ (18. August).

Österreichisches Flair verbreitet Liedermacher Wolfgang Ambros (r.) am Donnerstag, 16. August. Der Austopoper lädt zu einer musikalischen Unplugged-Zeitreise ein. Zusammen mit Günter Dzikokwski und Roland Vogel präsentiert er Hits seiner 40-jährigen Karriere – reduziert auf akustische Gitarre, Tasteninstrumente, Bass und Gesang. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 20 Uhr. zg/kaba/Bild: Brandmayr