Bedenkenlos baden gehen

In Deutschland kann man fast überall bedenkenlos planschen (im Bild: Ammersee): 98 Prozent von 2287 untersuchten deutschen Badestellen erfüllen die EU-Mindeststandards für Badewasser-Qualität. Das geht aus dem Bericht der Europäischen Umweltagentur EEA hervor. Die meisten Badestellen wurden sogar als „ausgezeichnet“ eingestuft. Insgesamt verbesserte sich die Wasserqualität in Deutschland erneut leicht. Wer besonders auf Nummer sicher gehen will, der sollte nach Luxemburg fahren. Hier bekamen alle zwölf untersuchten Badestellen Bestnoten.