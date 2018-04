Begeistert von eigenen Produkten

Anzeige

Besondere Küchen-Momente für Genießer bietet das Laudertaler Unternehmen bei seinen Kocherlebnissen an. Zu unterschiedlichen Schwerpunkten werden Kurse im Haus angeboten. In lockerer und ungezwungener Atmosphäre werden saisonale und regionale Produkte verarbeitet. Im Anschluss an das gemeinsame Kochen werden die zubereiteten Speisen verzehrt. Eine Schürze und die Rezepte zu allen Gerichten des besonderen Abends dürfen die Teilnehmer neben der Erinnerung an ein außergewöhnliches Kocherlebnis mit nach Hause nehmen. red/pr

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 20.04.2018