Bei alten Stickern hilft der Föhn

Hagen.Die Mautvignette aus dem Urlaub stört an der Scheibe, oder der alte Sticker soll runter vom Autoheck? In den ersten Jahren lassen sich lästige Sticker meist problemlos wieder abziehen. Bei älteren Aufklebern hilft ein leistungsfähiger Haartrockner. „Der Aufkleber wird damit so weit erwärmt, dass man ihn noch gut anfassen kann“, erklärt Lackpflege-Spezialist Christian Petzoldt aus Hagen. Die Wärme weicht den Klebstoff auf und macht die Folie flexibel, die man nun schräg nach hinten abziehen kann. Beim Ablösen des erwärmten Stickers kann auch ein Eiskratzer aus Kunststoff helfen.

Auf mögliche Klebereste auf dem Lack kann Universalöl aufgetupft werden, nach einigen Minuten lassen sich die Reste dann einfach vom Lack rubbeln. Vignetten, die in der Regel an der Scheibe kleben, werden zum besseren Ablösen ebenfalls mit dem Föhn erwärmt. Dann kann auch vorsichtig ein Kochfeldschaber benutzt werden. Bei Kleberesten auf der Scheibe hilft handelsüblicher Bremsenreiniger mit Aceton. Dieser wird nicht direkt auf die Scheibe gesprüht, sondern zum Wischen sparsam auf ein Tuch gegeben.

