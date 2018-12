Bei den Kreisfinanzen gibt es einen Silberstreif am Horizont

Bergstraße.Die Stabilisierung des Bergsträßer Kreishaushalts setzte sich auch 2018 fort. Zum wiederholten Mal wurde Ende des Jahres ein Haushalt mit einem Überschuss verabschiedet. Der Ausstieg aus dem Rettungsschirm des Landes Hessen, unter dem der Landkreis seit 2012 steht, scheint in greifbarer Nähe zu sein. Einen Großteil der Vorgaben dafür ist erfüllt. Drei ausgeglichene Haushalte hintereinander und drei aufeinanderfolgende, ausgeglichene und geprüfte Jahresabschlüsse muss die Kreisverwaltung vorlegen. Der Jahresabschluss 2017 stand zum Jahresende aber noch aus.

Dennoch ist der Etat des Kreises weiterhin eng gestrickt. Auch in den kommenden Jahren muss er Überschüsse erwirtschaften, um seinen Anteil am Entschuldungsprogramm Hessenkasse bezahlen zu können. Bei diesem Programm übernimmt das Land Hessen Kredite auf laufende Ausgaben der Städte, Gemeinden und Landkreise. Diese müssen die Hälfte in den darauffolgenden Jahren an das Land zurückzahlen. Im Fall des Kreises Bergstraße übernimmt das Land 168,7 Millionen Euro, von denen der Kreis in den nächsten Jahren die Hälfte zurückzahlen muss. Das bedeutet auch, dass er in den nächsten Jahren jeweils mit einem Plus von mindestens 11 Millionen Euro abschließen muss, um diesen Anteil und auch die Kredite für Investitionen abbezahlen zu können.

Gleichzeitig steigen die Personalkosten, zusätzlich muss der Kreis Millionen in Sanierung und Modernisierung der Schulen stecken – Letzteres nimmt bei weitem den größten Platz im Investitionsprogramm des Kreises ein.

Senkung der Kreisumlage

Trotzdem entschied der Kreistag noch einmal, dass die Kreisumlage gesenkt wird. Zwar wird die Schulumlage gleichzeitig geringfügig erhöht. Unterm Strich bleibt es aber bei einer Entlastung der Städte und Gemeinden. In einigen kommunalen Haushalten machen dennoch Abgaben an den Kreis die größten Positionen aus. Leichter dürfte es für sie nicht werden: Es sei die vorerst letzte Senkung der Kreisumlage, sagte Kreiskämmerer Karsten Krug bei der Einbringung des Haushalts. Ob sie auf diesem niedrigen Niveau bleiben könne, hänge auch von der Entwicklung der Steuerkraft ab. Wegen der hohen Kosten für die Schulen sei auch damit zu rechnen, dass die Schulumlage in den nächsten Jahren weiter erhöht werden muss.

Bei der Sitzung des Kreistags im Dezember in Bürstadt wurde der Haushalt zwar mehrheitlich angenommen, die Opposition übte aber teilweise scharfe Kritik. Die Rede war dabei unter anderem von mangelnder Transparenz, unklarer Finanzierung und fehlendem Risikomanagement. kbw

