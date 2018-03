Anzeige

Berlin.Den 911 baut Porsche seit mehr als 50 Jahren. Er ist wohl der bekannteste deutsche Sportwagen und fährt mittlerweile in siebter Generation. Seine Gene blieben immer gleich, auch wenn das heutige Auto gegenüber dem Ur-Modell von 1963 weit stämmiger auf der Straße steht und bei den Fahrleistungen kein Vergleich mehr ist: Mit bis zu 330 km/h ist das aktuell schnellste Modell unterwegs. So kräftig der Elfer ist, so treu ist er nicht nur sich, sondern auch seinen Haltern: Beim TÜV gilt er als Musterknabe.

Wer den seit 2011 gefertigten aktuellen Typ 991 oder dessen Vorgänger 997 als Gebrauchten ins Auge fasst, muss sich nicht viele Gedanken machen – auch wenn man ein dickes Portemonnaie braucht. Ob Fahrwerk, Licht, Bremsen oder Abgasverhalten und Ölverlust: In allen Disziplinen, die er auf dem Prüfstand meistern muss, schlägt sich der 911 laut „TÜV Report 2018“ besser als der Durchschnitt aller durchgecheckten Autos, meist sogar weit besser. Einzig neunjährige Exemplare zeigen bei der vierten Kfz-Hauptuntersuchung (HU) eine kleine Schwäche: Ihre Antriebswellen werden etwas häufiger beanstandet.

Entladene Batterie als Kritikpunkt

Der gute Eindruck wird auch bei der Pannenstatistik bestätigt. Aufgrund der niedrigen Zulassungszahlen führt der ADAC den 911 zwar nicht offiziell in seiner Statistik, doch viel zu meckern gibt es dem Club zufolge nicht. Als einzigen Kritikpunkt nennt der ADAC oft entladene Batterien bei Exemplaren von 2007 bis 2009. Weil ein Elfer aber meist auch sportlich gefahren wird, muss mit erhöhtem Verschleiß an Bremsen, Kupplung und Reifen gerechnet werden. Bei den Cabrioausführungen neigt das Verdeck manchmal zu ungewöhnlichen Geräuschen beim Öffnen und Schließen.