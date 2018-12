Beim Umbau der Mikrofinanzinstitute helfen

Heidelberg.Die Sparkasse war Gastgeber für eine hochrangige Delegation aus dem ostafrikanischen Staat Ruanda. Das teilte sie gestern in einer Presseerklärung mit. Auf dem Programm standen verschiedene Vorträge. Die Delegation bestand aus Emmanuel Ntakirutimana, Prof. Jean Bosco Harelimana, Francesca Mukakarangwa und Aimée M. Ange Tumukunde. Komplettiert wurde die Delegation durch den Botschafter von Ruanda in Deutschland, Igor César.

Das Treffen wurde von der Sparkassenstiftung für internationale Kooperationen in Bonn initiiert. In Ruanda unterstützt die Stiftung den Aufbau einer Cooperative Bank. In Ruanda gibt es fast 500 selbständige Mikrofinanzinstitute, meistens in Form von Spar- und Kreditgenossenschaften (SACCO). Die Quantität der Institute soll zugunsten einer Verbesserung der Qualität der Finanzdienstleistungen verringert werden. Dazu sollen sie zu 30 größeren Einheiten auf Distriktebene fusioniert werden. Vor allem die ländliche Bevölkerung soll davon profitieren.

Kunden in den Mittelpunkt stellen

Bei ihrem Aufenthalt in Heidelberg lernte die Delegation die Strukturen der hiesigen Sparkasse näher kennen. Vorstandsmitglied Thomas Lorenz führte in die Geschichte des Unternehmens ein, dessen regionale Verwurzelung und flächendeckende Versorgung der Kunden im Mittelpunkt des Geschäftsinteresses steht.

Er ging auch auf die Herausforderungen der Zukunft für die Sparkasse ein. Vor allem die Digitalisierung stand dabei im Vordergrund. Botschafter Igor César sprach in Bezug auf den Tag in der Sparkasse von einer guten Gelegenheit, den Austausch zu fördern und Erfahrungen zu sammeln.

Von einem wichtigen Beitrag der Sparkasse für die kommenden Herausforderungen in Ruanda sprach auch Harald Felzen, Projekt-Manager bei der Sparkassenstiftung für internationale Kooperation. Wie der Weg zu mehr Effizienz, Regulierung und Einheitlichkeit und damit höherer Qualität bei Finanzinstituten gelingen kann, stellte Abteilungsdirektor Jürgen Knopf vom Sparkassenverband Baden-Württemberg vor. Knopf begleitete in seiner Karriere bisher über 30 Fusionen von Sparkassen innerhalb des Bundeslandes. Die Grundphilosophie sei den geplanten Fusionen der Mikrofinanzinstitute in Ruanda zu 30 größeren Einheiten sehr ähnlich, machte Knopf deutlich.

Bis in den Nachmittag hinein gab es weitere Vorträge zu unterschiedlichen Themen wie Digitale Transformation oder Erneuerbare Energien zu hören. Die Reflektion der behandelten Themen übernahm Thomas Konitzer, der bei der Sparkassenstiftung als regionaler Koordinator für Ostafrika tätig ist.

Vor dem Hintergrund der in Ruanda gegebenen Herausforderungen wie etwa der Stromversorgung ländlicher Gebiete stellten die Delegationsteilnehmer viele interessante Fragen zur Anwendbarkeit und Umsetzung der vorgestellten Maßnahmen. Am Endeäußerten sie sich sehr positiv über den Austausch bei der Sparkasse und nahmen viele Anregungen für Ruandas Finanzdienstleistungen der Zukunft mit. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 12.12.2018