Benefiz-Matinee mit Arnim Töpel

Für ihre Herbst-Matinee ist es dem Zonta Club Weinheim im Jubiläumsjahr gelungen, Arnim Töpel mit seinem Best-of-Programm zu gewinnen. Eines seiner Markenzeichen ist der schnelle Wechsel zwischen Hochdeutsch und Dialekt, seine Auftritte sind dreisprachig: hochdeutsch, kurpfälzisch und immer musikalisch.

Auch in diesem Jahr stellt das Autohaus Cloppenburg in der Lorscher Straße 7 den Zontians wieder seine Räumlichkeiten für die Benefiz-Matinee zur Verfügung, die am Sonntag, 11. November, 11 Uhr, stattfindet. Der Erlös kommt dem Kinderförderfonds und dem Seniorenfonds Neckar-Bergstraße zugute.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf in Weinheim bei Optik Riede, Bahnhofstraße, und an der Tageskasse. wn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 10.11.2018