Benefizkonzert des Akkordeonclubs

Am Samstag, 8. Dezember, findet um 18 Uhr in der Peterskirche in Weinheim (Grundelbachstraße 114) ein großes Benefizkonzert zugunsten der Ökumenischen Hospizhilfe Weinheim-Neckar-Bergstraße statt. Die Zuhörer erwartet ein buntes Programm zur Einstimmung auf die bevorstehende Adventszeit mit Akkordeonmusik des 1. und 2. Orchesters sowie der Schülergruppe.

Wer am 8. Dezember keine Zeit haben sollte, hat die Möglichkeit, den Akkordeonclub am Sonntag, 9. Dezember, um 17 Uhr in der Evangelischen Kirche in 68535 Edingen (Hauptstraße 43) live zu erleben. Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei. Spenden sind willkommen. Die Spenden am Sonntag gehen zugunsten des neuen Gemeindehauses der evangelischen Kirche Edingen. wn

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 04.12.2018