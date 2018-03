Bergstraße zeigt sich von ihrer besten Seite

Anzeige

Die Blühende Bergstraße ist auf dem besten Weg: Am Sonntag, 8. April, können sich Natur- und Wanderfreunde beim dritten Blütenwegfest an der Bergstraße von den Fortschritten überzeugen. Rund 70 Vereine, Institutionen, Initiativen und Einzelakteure gestalten das Programm – diesmal auf einem Blütenwegabschnitt zwischen Laudenbach und dem Weinheimer Ortsteil Sulzbach. Von 11 bis 18 Uhr erleben die Besucher die ganze Vielfalt der Bergstraße. Man kann sich entweder die gesamte Strecke mit knapp 8,5 Kilometer vornehmen oder beliebige Teilabschnitte aussuchen und in beide Richtungen begehen.

Einstiegspunkte sind in der Bachgasse Sulzbach, am Mühlweg Hemsbach und am Friedhof Laudenbach. Das Fest bietet eine tolle Gelegenheit, die Bergstraße von ihrer besten Seite kennenzulernen. Angeboten werden zum Naturerlebnis und vielen Informationen auch Leckereien regionaler Herkunft. Für Kinder gibt es tolle Angebote. An Ständen kann man sich über touristische Angebote der Region informieren. Ranger des Geo-Naturparks erklären die geologischen Zusammenhänge entlang des Blütenwegs sowie die Geschichte des Weinbaus und des Bergbaus an der Bergstraße.

Landschaftsexperten, Tierhalter, Aktionsgruppen und Vereine zeigen, wie Landschaftspflege nachhaltig funktioniert. Tipps für den eigenen Garten kann man sich bei den Praktikern der Obst- und Gartenbauvereine oder bei Grundstücksbesitzern am Zeilberg holen. Naturschutzverbände machen mit der Pflanzen- und Tierwelt bekannt. Winzer, Safthersteller und Destillateure warten mit Bergsträßer Weinen, Fruchtsäften, Obstbränden und Likören auf. Die Vielfalt an Obst- und Kräuterprodukten der Anbieter überrascht. Ziegen- und Schafhalter halten eine breite Produktpalette bereit. WN