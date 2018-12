Berufsberatung am 12. Dezember

Die Kontaktstelle „Frau und Beruf“ für den Bereich Mannheim, Rhein-Neckar und Odenwald bietet eine kostenlose und individuelle, berufliche Beratung für Frauen aus dem Rhein-Neckar-Kreis an. Am Mittwoch, 12. Dezember, ist die Kontaktstelle von 9 bis 17 Uhr in der Außenstelle des Landratsamts in Weinheim, Röntgenstraße 2, vertreten. Als Landesprogramm beraten die Kontaktstellen „Frau und Beruf“ seit 1994 Frauen mit Unterstützung des Wirtschaftsministeriums in ganz Baden-Württemberg zu beruflichen Themen rund um Wiedereinstieg, Existenzgründung oder Weiterbildung. Frauen erhalten so Unterstützung bei der beruflichen Orientierung, der Stellensuche und der Bewerbung. In Kooperation mit dem Rhein-Neckar-Kreis werden regelmäßig Beratungstage vor Ort im Kreisgebiet angeboten.

Terminvereinbarung und nähere Infos unter der Telefonnummer 0621/2 93 25 90 oder per E-Mail an frauundberuf@mannheim.de sowie unter: www.frauundberuf-mannheim.de• wn

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 06.12.2018