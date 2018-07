Besondere Begleiter – ein Leben lang

Anzeige

SCHWETZINGEN.Rund ums Spielen, Lesen, Wohnen und Genießen dreht sich alles im „Spielraum“, in den Ulrike Sauter und Joana Sauter-Kreß zum Stöbern einladen. Im September vergangenen Jahres zog das Familienunternehmen an den Schwetzinger Bismarckplatz – nach 17 Jahren in Plankstadt.

Mitgebracht haben sie hochwertiges Spielzeug, ausgewählte Bücher und Spiele, feines Geschirr, Wohnartikel und Stoffe, die größtenteils in Deutschland und in europäischen Nachbarländern, unter anderem in Frankreich, der Schweiz und in Österreich, produziert werden.

Im Interview erzählen Ulrike Sauter und Joana Sauter-Kreß von ihrer Vorliebe für das Besondere sowie über Spielzeuge, Accessoires und mehr, welche die Menschen aufgrund ihrer hochwertigen Qualität durch das gesamte Leben begleiten können.