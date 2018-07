Beste Geräte fürs Ohr

Anzeige

Beratungstermin vereinbaren

Signia-Hörgeräte gibt es in unterschiedlichen Leistungsklassen – vom Einstiegsmodell bis zur High-End-Lösung für Technikbegeisterte, die sich sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Hörgeräteträger eignen. „Wer sich dafür interessiert, vereinbart am besten einen Termin. Wir beraten gern, natürlich auch zu allen anderen Herstellern“, macht Haindl deutlich. Schließlich benötige jeder Kunde eine maßgeschneiderte Lösung, die es individuell zu bestimmen gelte. „Nach einem Hörtest probieren wir mit dem Kunden verschiedene Geräte aus“, erklärt der Hörgeräteakustiker. „Die Klangeinstellung, die am besten passt, wird zu Hause ca. eine Woche lang getestet. Dann trifft man sich zur Feinabstimmung wieder.“

Plus an Lebensqualität

Für die Auswahl des richtigen Hörsystems und dessen Anpassung müsse man sich Zeit nehmen, lieber noch einmal eine Extra-Sitzung vereinbaren, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, rät Haindl.

Auch eine Überprüfung des bestehenden Geräts ist von Vorteil. Denn die Hörsystem-Technologie entwickelt sich stetig weiter. Zum Glück, denn so verbessert sich das Leben von Menschen mit Hörminderungen Schritt für Schritt. „Und gerade mit einem Signia-Hörgerät bieten wir ein großes Plus an Lebensqualität“, gibt Haindl mit auf den Weg. cat

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 20.07.2018