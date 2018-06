Bestimmen Algorithmen unser Leben, Frau Borchardt?

Dr. Alexandra Borchardt, Jahrgang 1966, arbeitet am Reuters Institute for the Study of Journalism an der University of Oxford als Director of Strategic Development.

Zuvor war sie mehr als zwei Jahrzehnte im tagesaktuellen Journalismus tätig, zuletzt als Chefin vom Dienst bei der „Süddeutschen Zeitung“.

In ihrem Buch „Mensch 4.0.: Frei bleiben in einer digitalen Welt“, erschienen im Gütersloher Verlagshaus, analysiert Alexandra Borchardt, wie die Digitalisierung unser Leben in allen Bereichen verändert hat.