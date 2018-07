Beten unter der alten Zeder

Anzeige

Die „Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen“ (AcK) feiert am Sonntag, 22. Juli, um 11 Uhr ihren traditionellen ökumenischen Open-Air-Gottesdienst. „Suchet der Stadt Bestes“ steht über der gemeinsamen Feier.

Alle Christen sind in den kleinen Schlosspark unter der Zeder eingeladen. Kinder können nach dem Eingangslied im großen Schlosspark ihren eigenen Kindergottesdienst feiern. In den Kirchen und Versammlungshäusern der evangelischen, der freikirchlichen und der katholischen Gemeinden findet an diesem Sonntag kein Gottesdienst statt. Bei schlechtem Wetter muss die Feier kurzfristig verlegt werden.

Musikalisch wirken mit: Die vereinigten evangelischen Posaunenchöre und die Lobpreis-Band der Baptistengemeinde. wn