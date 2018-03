Betont scharfe Linien

Anzeige

Wolfsburg.Phaeton und CC gehören der Vergangenheit an. Das neue Topmodell der Marke Volkswagen heißt Arteon. Damit erweiterten die Wolfsburger ihr Modellspektrum um einen avantgardistischen Gran Turismo. Diesen eleganten Sportwagen mit gutem Raumangebot haben die Autobauer oberhalb des erfolgreichen Passat positioniert, unterhalb der beiden alten Modelle Phaeton und CC. Eine Nachfolge schließt VW daher auch aus.

VW Arteon 2.0 TDI SCR 4MOTION R-Line Motor: Vierzylinder-Diesel Hubraum: 1968 ccm Leistung: 176 kW/ 240 PS Max. Drehmoment: 500 Nm Antrieb: Sieben-Gang-DSG, Allradantrieb Höchstgeschw.: 245 km/h Beschleunigung: 0-100 km/h in 6,5 Sekunden Verbrauch pro 100 Kilometer (Werksangaben): innerorts: 7,1 l, außerorts: 5,1 l, gesamt: 5,9 l CO2-Emission: 152 g/km Abgasnorm: Euro 6 d Länge: 4862 mm, Breite: 1871 mm, Höhe: 1450 mm Leergewicht: 1828 kg Kofferraum: 563 bis 1557 Liter Preis: 52 175 Euro Serienausstattung: ESP, ABS, Antriebsschlupfregelung, elektronische Differentialsperre, Einparkhilfe, Fahrwerksregelung DCC, Fernlichtregulierung, Müdigkeitserkennung, Spurhalteassistent, Radio. neu

Das aktuelle Flaggschiff, das im deutschen Werk Emden produziert wird, misst 4,86 Meter in der Länge, 1,87 Meter in der Breite und 1,42 Meter in der Höhe. Und es sieht mit diesen Maßen richtig gut aus. Mit einer Motorhaube, die sich über die komplette Frontpartie bis hin zu den Radläufen spannt, mit betont scharfen Linien, einer schlanken Silhouette, rahmenlosen Seitenscheiben und einem coupéförmigen Dach setzt das neu entwickelte Fahrzeug emotionale Akzente. Das überrascht etwas, pflegte doch Volkswagen bisher eher die sachlich klassischen Formen. Mit einem derart avantgardistischen Design kann man den Arteon ohne Zweifel zum schönsten Vertreter in der VW-Modellpalette küren. Der Innenraum gibt sich edel mit neu entwickelten Infotainmentsystemen. Das 9,2-Zoll-Display ist zudem mit einer intuitiven Gestensteuerung ausgestattet. Chromleisten werten das Interieur auf.

Das Head-up-Display funktioniert mit einer kleinen Scheibe, die sich aufklappt. Das geht jedoch galanter. In Modellen anderer Hersteller werden die Daten direkt auf die Frontscheibe projiziert. Den Insassen stehen großzügige Platzverhältnisse zur Verfügung. Der Fahrer und sein Beifahrer nehmen auf langstreckentauglichem Gestühl mit reichlich Seitenhalt Platz. Im Fond freuen sich Mitfahrer über viel Beinfreiheit. Der Platz nach oben ist für größer gewachsene Rückbänkler wegen des schräg abfallenden Dachs schnell ausgereizt. Der Kofferraum mit einem Volumen von 563 bis 1557 Litern beweist ordentliche Nehmerfähigkeiten. Der Gran Turismo wird wahlweise von fünf verschiedenen Turbomotoren angetrieben. Zwei Benziner leisten 190 und 280 PS. Drei Diesel kommen auf 150, 190 und 240 PS. Die jeweiligen Topmotorisierungen sind serienmäßig mit Doppelkupplungsgetriebe und Allradantrieb ausgestattet. Alle anderen Modelle besitzen Frontantrieb.