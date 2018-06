Betroffene Landwirte wollen nicht teilnehmen

Anzeige

Es ist ein riesiger Streitpunkt: das geplante Gewerbegebiet Hintere Mult. Eigentlich sollten am Mittwoch im Weinheimer Gemeinderat nochmals alle Beteiligten gehört werden. Doch gestern der Paukenschlag: Die betroffenen Landwirte Rolf Bitzel, Rolf Ditschmann, Axel Großhans und Iris Großhans werden nicht am Hearing teilnehmen, heißt es in einer am Sonntag verschickten Pressemitteilung. Auf Anfrage unserer Zeitung teilte Weinheims Pressesprecher Roland Kern mit, dass die Veranstaltung trotzdem wie geplant stattfinden wird.

Und warum die Absage? „Die betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe auf der Hinteren Mult haben nach reiflicher Überlegung die Einladung zum Hearing abgelehnt. Dabei sind die Landwirte überzeugt, dass solche Hearings zu Beginn eines Entscheidungsverfahrens sehr gut geeignet sind, um möglichst alle Aspekte von Anfang an einzubringen“, heißt es. In dem am Mittwoch versandten Schreiben an den OB heiße es wörtlich: „Hearings sind immer dann nützliche Instrumente, wenn es darum geht, Entscheidungen fachlich fundiert vorzubereiten. Sie erfolgen, bevor wegweisende Entscheidungen getroffen werden. Ein guter Zeitpunkt für ein Hearing wäre vor dem Aufstellungsbeschluss gewesen.“

„Der Gemeinderat hat jedoch jegliche Vertagung einer Entscheidung abgelehnt und bereits die Offenlage des Bebauungsplans beschlossen, die seit 15. Mai erfolgt. In der Offenlage bestehen gesetzlich geregelte Äußerungsrechte. Für ein daneben angesetztes Hearing durch den Gemeinderat, das ausschließlich der Befragung der vom Bebauungsplanverfahren Betroffenen durch den Gemeinderat dient, ist nach dem Offenlagebeschluss kein Raum mehr. Was soll eine parallel dazu durchgeführte Anhörung im Gemeinderat bewirken?“, schreiben die Landwirte weiter. Den Betroffenen dränge sich der Verdacht auf, dass das demokratisch legitimierte Instrument des Hearings hier dazu missbraucht werden solle, die bereits getroffene Entscheidung im Nachhinein als besonders bürgernah darzustellen; ein Vorgehen, das in der Weinheimer Kommunalpolitik bereits mehrmals zu beobachten war, wie der Vorsitzende des Bauernverbandes, Fritz Pfrang, feststellt.