Betrunken zum Bewerbungstermin

Heilbronn.Betrunken zu einem Bewerbungsgespräch kam ein 42-jähriger Mann am Donnerstagmittag zu einer Firma in Heilbronn. Eine Mitarbeiterin der Firma verständigte daraufhin die Polizei, nachdem sie zuvor beobachtet hatte, wie der Mann mit dem Pkw anreiste.

Die Polizeistreife traf den 42-Jährigen in einem sichtlich angetrunkenen Zustand in der Firma an. Er räumte umgehend ein, dass er mit seinem Pkw da sei. In seinem Fahrzeug befanden sich auf der Rückbank mehrere leere Flaschen Alkoholika. Einen Atemalkoholtest verweigerte er, worauf eine Blutentnahme über die Staatsanwaltschaft angeordnet wurde. Zu seinen nächsten Bewerbungsgesprächen muss er nun zu Fuß laufen, da er den Führerschein gleich abgeben musste.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.09.2018