Betrunkener Mann schlägt Taxifahrer

Er hatte ordentlich getankt – und schlug in seinem Rausch auf zwei Taxifahrer ein. In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde die Polizei zu einem Tatort direkt vor der Haustüre des Reviers am Weinheimer Bahnhof gerufen. Gegen 1 Uhr kamen mehrere Zeugen auf die Wache und und meldeten einen Mann, der im Rausch wie wild um sich schlagen würde.

Grund der Auseinandersetzung war offensichtlich die verweigerte Taxifahrt nach Norddeutschland, da der Mann sich nicht an seine Adresse erinnern konnte. Daraufhin schlug er dann auf zwei Taxifahrer ein. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Der 43-Jährige verbrachte die Nacht daraufhin in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers. Zudem muss er sich wegen Körperverletzung in zwei Fällen und einer Sachbeschädigung an einem Taxi verantworten. wn

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.11.2018