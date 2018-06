Bewerben ist ab sofort möglich

Anzeige

Die Vorbereitungen für den Weinheimer Herbst 2018 sind beim Verein Lebendiges Weinheim bereits angelaufen. Der verkaufsoffene Sonntag am 9. September wird wieder mit einem vielseitigen Rahmenprogramm bereichert. Die Einzelhändler öffnen von 13 bis 18 Uhr ihre Geschäfte und laden mit attraktiven Angeboten zum Einkaufsbummel ein. Vereine, Händler und Markttreibende, die sich beteiligen möchten, können sich ab sofort unter folgenden Kontaktadresse bewerben: „Lebendiges Weinheim e.V.“, E-Mail: info@lebendiges-weinheim.de oder an Susanne Beutel, Geschäftsführung, Telefon: 06201/2909214, Fax 06201/2909220. Postadresse: Institutstraße 17, 69469 Weinheim.

Ab Freitagabend, 7. September, wird zum Weinheimer Herbst wieder ein Provencemarkt in der Mittleren Hauptstraße veranstaltet, diesmal sogar noch größer, weil Weinheim und die südfranzösische Stadt Cavaillon ihr 60-jähriges Partnerschaftsjubiläum feiern.

Am Samstag, 8. September, findet auch wieder ein Dürreplatzfest statt, unter anderem mit einem Schülerbandfestival und der Band Sweat. featuring Susan Horn und Vince the Prince. Am Sonntag findet im Rahmen des Weinheimer Herbstes auf der Dürreplatzbühne die Abschlussveranstaltung der kreisweiten Aktion „Stadtradeln“ statt. wn