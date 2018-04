Bildung, Klimaschutz, Gesundheit und Verkehr im Blick

Anzeige

Natürlich ziehen sich viele Themen, mit denen sich die bisher neun Kreistage beschäftigt haben, wie ein roter Faden durch die 45 Jahre. Allerdings haben sie sich auf ein viel komplexeres Niveau erhoben. In der Bildung geht es, wie in den ersten Jahrzehnten zwar noch immer um den Schulbau, wie der vor wenigen Wochen eingeweihte Neubau der Louise-Otto-Peters-Schule in Hockenheim unterstreicht.

Digitalisierung als Hauptaufgabe

Doch noch viel mehr beschäftigen den Kreis die Ausbildungsmöglichkeiten im digitalen Zeitalter, Stichwort Industrie 4.0 und Lernfabrik 4.0, die der Landrat als „wichtige Bausteine zur Mitgestaltung der digitalen Revolution“ ansieht, ebenso wie das kreiseigene Glasfasernetz fürs schnelle Internet, dessen „Backbone“ in Kürze fertiggestellt sein werde, heißt es weiter.

Die Abfallwirtschaft ist heute natürlich ebenso unverzichtbar wie damals, doch die AVR sei mit ihren Gesellschaften zu einem Akteur für Klimaschutz und die Produktion und den Einsatz regenerativer Energien transformiert. Jüngstes Kind sei die hochmoderne Bioabfallvergärungsanlage, für die vor kurzem der erste Spatenstich stattfand.

Die regionale Gesundheitsvorsorge stehe mit den GRN-Einrichtungen auf einer festen Basis, das neue Betreuungszentrum und die Altersmedizin Weinheim, ein 48-Millionen-Euro-Projekt, sei bereits im Bau. Der Nahverkehr, den der Kreis seit 1991 intensiv fördere, solle durch Weiterentwicklung zu einem echten und vollwertigen Mobilitätsplan eine innovative Richtung erhalten. Das sei laut Pressemitteilung des Kreises auch notwendig, denn der Verkehr sei seit 1973 explodiert. Waren damals rund 125 000 Fahrzeuge im Kreis zugelassen, so sind es heute rund 440 000. Und hätte man 1990 mit dem ersten Kreisverkehr an einer Kreisstraße landesweit in Leimen nicht für eine Initialzündung gesorgt, bei der es nun landauf- landab kreiselt, würde er wohl noch weniger fließen, heißt es selbstbewusst.

Erinnerungen wachrufen

Wer die von der Fotografin Dorothea Burkhardt, Kreisarchivar Dr. Jörg Kreutz und Berno Müller zusammengestellte kleine Ausstellung betrachtet, wird Vieles wiederfinden, an das man sich erinnert und Einiges wiederentdecken, das vielleicht in Vergessenheit geraten ist.

