BMW X5 wird noch größer

Im November bringt BMW die vierte Generation des X5 an den Start. Der Geländewagen wird dabei laut Hersteller noch etwas größer, wächst in Radstand und Länge um vier Zentimeter und streckt sich nun auf 4,92 Meter. Außen ist er markanter gezeichnet als bisher und an einer größeren Niere sowie serienmäßigen LED-Scheinwerfern zu erkennen. Er bietet im neuen Format Platz für fünf Passagiere und 645 bis 1860 Liter Gepäck hinter der wie üblich zweigeteilten Heckklappe.

Dabei ist der Kofferraum mit seiner elektrisch versenkbaren Gepäckraumabdeckung so groß, dass man dort für den Nachwuchs hinter der dann elektrisch verschiebbaren Rückbank auf Wunsch auch eine dritte Sitzreihe installieren lassen kann, so BMW weiter.

Neue digitale Instrumente

Der Fahrer blickt derweil auf neue, digitale Instrumente sowie ein größeres Headup-Display und wird von zahlreichen neuen Assistenzsystemen bis hin zum automatischen Nothalt für den medizinischen Ernstfall unterstützt. Für mehr Wohlbefinden an Bord sollen dabei eine Ambientebeleuchtung, eine Raumparfümierung sowie ein Panoramadach mit über 15 000 leuchtenden Grafikelementen sorgen.