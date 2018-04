Botschafterin Weinheims

Anzeige

Weinheim.„Ich dachte, das wäre schon lange passiert“, wunderte sich Oberbürgermeister Heiner Bernhard. Schließlich ist Anke Helfrich die bekannteste Musikerin, die aus Weinheim stammt. In der Jazz-Szene ist sie weltberühmt. In Weinheim selbst bescherte die charismatische Künstlerin ihren Fans unvergessliche Momente, wie im vergangenen Jahr bei „Theater am Teich“ (TaT) oder als „Special Guest“ der Werner-Heisenberg-Big-Band beim Bunten Festival im November 2015. Weinheims Kulturbüro-Leiter Gunnar Fuchs hatte nach dem TaT-Auftritt im vergangenen Jahr daran erinnert, dass Anke Helfrich unter den Einträgen im Goldenen Buch noch fehlt.

Zum großen Moment, der ihr als „bekennende Weinheimerin“ sehr wichtig war, brachte Helfrich ihre Mutter Lisa Helfrich-Wolf und ihre Schwester Frauke Sebastian mit. Im Februar 2019 wird die Musikerin die nächste Prominente sein, die bei der Volkshochschule als „Botschafterin für Weinheim“ vorgestellt wird. wn