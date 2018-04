Branchen-Vielfalt als regionale Stärke

Anzeige

Steinbrenner: Lobbyarbeit ist Kärrnerarbeit, denn die kleinen Betriebe brauchen einerseits eine starke Stimme, die ihre Interessen vertritt, und andererseits mehr Unterstützung. Ein Beispiel ist die neue Datenschutzrichtlinie, die jetzt im Mai in Kraft tritt. Große Unternehmen haben Datenschutzbeauftragte, die sich darum kümmern. Für einen kleineren Betrieb bedeutet das aber eine große Herausforderung. Bürokratische Themen wie Regulierungen im Arbeitsrecht, die Mindestlohnfrage und Dokumentationspflicht sind Auflagen, die das operative Geschäft zusätzlich belasten. Wir müssen der Politik sagen, was das in kleinen Betrieben auslöst an Kosten, aber auch an entgangenen Aufträgen, weil sich der Unternehmer mit Bürokratie beschäftigen muss. Insofern machen wir Probleme für Politik nachvollziehbar.

Was könnte die Politik konkret tun?

Steinbrenner: Sie sollte es Unternehmen insgesamt leichter machen, Bürokratie lockern und konkrete Hilfen anbieten. Bürokratiepflichten könnten beispielsweise erst ab einer bestimmten Beschäftigtenanzahl gelten. Bei Themen wie Fördermittel und Digitalisierung wäre es gut, jemanden zu haben, der Unternehmen an die Hand nimmt und begleitet. Die IHK setzt das bereits um, indem sie Betriebe individuell berät und ihnen Fördermöglichkeiten eröffnet. Eine Konzentration auf wenige Förderlinien würde Unternehmern helfen, den Überblick zu gewinnen.

Zu den Fundamenten des Mittelstands gehört auch das Handwerk. Das wird laut Branchenkennern gerne unterschätzt.

Steinbrenner: Absolut. Dabei sind die Auftragsbücher gegenwärtig voll. Der Bau- und Immobilienboom schlägt sich auch bei den Betrieben vor Ort nieder. Die Umsätze sind so hoch wie zuletzt Anfang der 90er Jahre. Doch zugleich bringt die starke Nachfrage viele Firmen an den Rand ihrer Kapazitäten. Hinzu kommen massive Nachwuchsprobleme, gut ausgebildete Mitarbeiter sind schwer zu finden. Gleichzeitig müssen sich in den kommenden Jahren viele Geschäfte um eine Nachfolgeregelung kümmern – eine enorme Herausforderung. Denn viele junge Leute zieht es in andere Nischen. Das Handwerk, und auch der Handel, erscheinen ihnen nun mal nicht so sexy wie die gesamte IT-Branche.

Darmstadt will Digital City werden, in Frankfurt-Rhein-Main boomt der Wirtschaftsmotor, und auch Rhein-Neckar ist kraftvoll ins Jahr 2018 gestartet. Der Konjunkturklimaindex zeigt nach oben. Die IHK spricht von einer extrem guten Stimmung bei den Unternehmen. Färbt das positive Klima der Metropolregionen auf die Bergstraße ab?

Steinbrenner: Wir sollten nicht vergessen, in welcher privilegierten Region wir hier leben. Die Bergstraße liegt hervorragend und profitiert ganz klar von der guten Entwicklung um uns herum. Was derzeit in Frankfurt und in Nordbaden passiert, strahlt spürbar auch in unsere Wirtschaftslandschaft ab. Ich denke, dass die Regionen Rhein-Main und Rhein-Neckar in Zukunft noch enger zusammenwachsen müssen. Dies darf nicht nur eine Vision bleiben, sondern sollte zügig mit konkreten Schritten angegangen werden. Als Wirtschaftsregion sollten wir künftig weiter über Grenzen blicken, als dies vielleicht bisher der Fall war.

Die Bergstraße wird also nicht zwischen zwei Metropolregionen „zerrieben“, wie Skeptiker immer wieder betonen?

Steinbrenner: Nein. Die Verflechtungsstudie der IHK zeigt, dass gerade die Bergstraße profitiert. Man denkt heute doch schon weiter und größer als noch vor ein paar Jahren. Diese ehemals sehr starren Grenzen zwischen den Metropolregionen existieren so nicht mehr. Natürlich gibt es Hürden, auch politische. Die Landesgrenzen kann man nicht einfach ausradieren. Man sollte sich aber gegenseitig ergänzen und die Stärken des Einzelnen nutzen. Projekte müssen großräumig gedacht und unterstützt werden. Die bereits bestehenden Verflechtungen zwischen den Metropolregionen zeigen, wohin die Reise gehen wird. Ich erkenne eine Aufbruchstimmung, einen Blick über den lokalen Tellerrand. Auch in den Landesregierungen.

Die heimische Tourismusbranche beginnt gerade, etwas weiträumiger zu denken. Ein gutes Vorbild?

Steinbrenner: Grundsätzlich ein richtiger Ansatz. Doch gerade im Tourismus erkenne ich noch einige Baustellen. Es gibt eine Vielzahl an Verbänden und Interessengruppen, die eher neben- statt miteinander agieren. Hier sollte man ganzheitlicher denken, um das riesige Potenzial des Fremdenverkehrs besser zu nutzen. Übrigens ein sehr wichtiger, oft noch unterschätzter Wirtschaftsfaktor für den Standort Bergstraße. Jeder Tourist lässt rund 100 Euro pro Tag in der Region. Nicht nur der Tagungstourismus wird in den kommenden Jahren eine noch wichtigere Rolle spielen. Urlaub in Deutschland ist für viele Menschen attraktiver geworden. Mit sehr positiven Auswirkungen auf Branchen wie Gastronomie, Hotellerie und Handel.

Gerade in der Gastronomie suchen immer mehr Unternehmen einen Nachfolger. In den nächsten drei bis fünf Jahren sind laut IHK mehr als 40 Prozent der Betriebe betroffen. Im Einzelhandel müssen 22 Prozent ihre nahe Zukunft organisieren. Die Kammer rät, sich rechtzeitig mit dem Thema zu beschäftigen. Verdrängen zu viele Unternehmer diese doch sehr existenzielle Frage?

Steinbrenner: Diese Zahlen sind gravierend und tatsächlich oftmals nicht im Bewusstsein derer, die es betrifft. Auch an der Bergstraße. Gerade, wenn man aus einem Familienunternehmen kommt, weiß man, was das Thema wirklich bedeutet. Erste und wichtigste Aufgabe ist es, Unternehmen davon zu überzeugen, dass sie sich damit beschäftigen müssen. Der nächste Schritt ist, junge Unternehmer für diese berufliche Option zu begeistern.

Als Alternative beispielsweise zum Start-up?

Steinbrenner: Auch das. Wir müssen die nächste Generation davon überzeugen, dass die Weiterführung eines etablierten mittelständischen Unternehmens attraktiv ist und langfristig gute Perspektiven bietet. Und in ein laufendes Geschäft mit laufenden Umsätzen und Gewinnen einzusteigen, ist immer besser, als bei Null zu starten.

Was wünschen Sie sich für die Region Bergstraße? Wo sollten wir in zehn Jahren stehen?

Steinbrenner: Ich wünsche mir mehr Weitblick. Ein befreites Denken, das starre Branchen- und politische Grenzen überwindet und zu einem neuen Wir-Gefühl beiträgt. Das gilt für die Entwicklung der Bensheimer Innenstadt genauso wie für die Zukunft der Wirtschaftsregion Bergstraße und der Region Rhein-Main-Neckar. Es geht mir eher um eine geistige Wende als um eine, die sich den relevanten Dimensionen anpasst. Ich komme aus einem Familienunternehmen. Dort denkt man nicht in Quartalen, sondern in Generationen. Thomas Tritsch

