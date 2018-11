Frank-Walter Steinmeier mit Frau Elke Büdenbender in Museum. © dpa

Johannesburg.Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bei seinem Besuch in Südafrika vor einem aggressiven Nationalismus gewarnt und zur internationalen Zusammenarbeit aufgerufen. „Wir brauchen Partner auf der Welt. Ohne multilaterale Zusammenarbeit können wir die großen globalen Aufgaben nicht lösen“, sagte er gestern bei einer Rede im Apartheid-Museum von Johannesburg. Deutschland und Südafrika müssten als Mitglieder des UN-Sicherheitsrats ihre Chance nutzen. Beide Länder gehören dem Gremium ab 2019 für zwei Jahre an. Friedlicher werde die Welt nicht durch ein „jeder gegen Jeden“, so Steinmeier. dpa

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.11.2018