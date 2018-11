Brauchtum und Geschichte

Im Zauber der weihnachtlichen Altstadt entführt Weinheims Stadführer Franz Piva in eine längst vergangene Zeit und berichtet im Schein seiner Fackel, wie die Menschen im Mittelalter Weihnachten in Weinheim und im Odenwald gefeiert haben. Wie es zum ersten Adventskranz und zum Adventskalender kam, wie aus Buchsbaum, Haselbaum und Zuckerbaum der heutige Christbaum wurde oder wie Kurfürst Karl Theodor die Weihnachtslotterie erfand. Ein Thema ist auch das schlimme Pestjahr 1666 in dem Weinheim um die Hälfte der Bevölkerung dezimiert wurde und die tödliche Seuche an Weihnachten 1666 zu Ende ging.

Franz Piva hat in vielen alten Schriften und Büchern gekramt und berichtet von der Wintersonnenwende und den folgenden, geheimnisvollen „Zwölf Heiligen Nächten“ (Sperrnächte). Alte Weihnachtsbräuche und Weinheimer Weihnachtssagen sind ebenfalls ein Thema bei den Rundgängen.

Die Führungen finden im Dezember an den Adventssamstagen: 1., 8. und 15. Dezember, jeweils um 16 Uhr statt, sowie am 2. Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, um 15 Uhr. Treffpunkt ist jeweils der Marktplatzbrunnen. Die Dauer der Führung beträgt etwa eineinhalb Stunden. Die Teilnahme kostet vier Euro pro Person (nur mit Voranmeldung!). Die Führung kann auch für Gruppen ab 15 Personen gebucht werden. Weitere Infos bei der Tourist-Info am Marktplatz unter Telefon 06201/87 44 50 oder E-Mail: tourismus@weinheim.de. red

