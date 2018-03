Brecht-Stück mal als Berliner Rockoper

Anzeige

Das waren aber dann auch schon die einzigen fremden Zeilen in einer Inszenierung, die den Originalfiguren zwar ein wenig von ihrer Glaubwürdigkeit klaut, den Zuschauern dafür aber viel Kurzweil schenkt. Entzaubert hat Kleinert die Vorlage dadurch keineswegs. Man könnte von einer gelinden Frivolität sprechen.

Brechts ewige Frage bleibt im Zentrum und bis zum Ende ohne Antwort. Die drei Götter düsen auf ihrer rosaroten Wolkenmaschine ins Jenseits und sehen ihre Mission unerfüllt. Gekommen waren sie, um zu untersuchen, ob die Welt so bleiben kann, wie sie ist. Dafür müssen sie jemanden finden, der ein menschenwürdiges Dasein führen kann. Sie finden nicht einen einzigen. Auch die herzensgute Prostituierte Shen Te kann nur dann würdig leben, wenn sie sich in ihren hartherzigen Vetter Shui Ta verwandelt, der das böse Spiel des kapitalistischen Systems mitmacht und Schmarotzern die Tür weist. Shen Tag kleiner Tabakladen steht kurz vor dem Bankrott, aber Shui Ta bringt das Geschäft auf Vordermann, indem er die Schnorrer in billige Arbeitskräfte verwandelt.

Das Moralische kapituliert vor dem Wirtschaftlichen, in das sich die Götter, das betonen sie, nicht einmischen können. Ein satter Magen motiviert längst nicht zur Nächstenliebe, und auch nicht jedes gutes Stück verfügt über einen guten Schluss. Brecht hat ihn offen gelassen: „Wir konnten keinen finden. Soll es ein anderer Mensch sein, eine andere Welt, oder andere Götter? Oder keine?“ Das Spiel im Spiel, die Schlucht zwischen Schauspieler und Rolle auf der einen und zur Handlung auf der anderen Seite wird vom Ensemble wunderbar umgesetzt. In diesem Sinne sind die Studenten ganz nah am epischen Theater. Songs und Kommentare zerstören alle Illusionen und schaffen eine kritische Distanz zur Story. Die Spieler jonglieren gleichsam mit Verfremdungseffekten.

Im Vordergrund, auch darstellerisch, agiert Laura Balzer in den beiden Hauptrollen. Sie ist die einzige, die der komödiantischen Verführung bis ins Finale widersteht und die Zerrissenheit der Figur mit Haut und Haaren zum Ausdruck bringt. In weiteren Rollen spielen Jan Bülow, Mayla Häuser, Tiffany Köberich, Jan Eric Meier, Lea Ostrovskiy, Frederic Rauscher und Lukas Walcher. Das Bühnenbild (Céline Demars) zeigt einen mehrtürigen, mobilen Glaskasten und zahllosen leeren Bierkisten, die flexibel angeordnet werden und der Kulisse ein Minimum an Dynamik verleihen. Als kleine Fußnote taucht ein Drogensack aus der 1943 entstandenen Santa-Monica-Fassung, die Bertolt Brecht im kalifornischen Exil geschrieben hatte, als Requisite auf. Die Musik von Hans-Jürgen Osmers ist punkig und rotzig genug, um der linken Story als Soundtrack zu dienen. An Licht-und Bühneneffekten mangelt es nicht.

Allerdings versäuft das Bensheimer Publikum die letzte Viertelstunde in einem dichten Meer aus Bühnennebel, der sich langsam auch im mittleren Bereich des Theaters setzt und so manchen Richtung Ausgang drückt. Einige husten, aber nur ganz wenige verlassen den Saal. Der Rest verfolgt kurzatmig das Finale, als sich Shen Te in einer konzentrierten Szene ihrer Umwelt offenbart.

Sezuan ist Theaterland, aber überall. Die Frage nach moralischer Aufrichtigkeit in einer Welt, in der Ausbeutung, Korruption und Egoismus regieren, ist ewig aktuell. Erst recht in einer Zeit, in der aus dem „guten Menschen“ eine negative Sinnverschiebung zum „Gutmensch“ längst stattgefunden hat. Langer, lauter Beifall im Parktheater, das im Rahmen der Woche junger Schauspieler selten so gut besucht war.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 13.03.2018