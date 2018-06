Breitbandausbau: Fördergeld kommt kaum an

Anzeige

Nur ein Bruchteil der Bundes-Fördermittel für den Ausbau von schnellem Internet wird von den Kommunen auch tatsächlich abgerufen. Von 2015 bis Mitte Mai 2018 hat der Bund insgesamt rund 136 Millionen Euro für die Verlegung von Glasfaserkabeln in Rheinland-Pfalz bereitgestellt. Genutzt wurden in diesem Zeitraum aber nur 670 000 Euro, was 0,5 Prozent der Summe ausmacht. Der Breitbandausbau in Rheinland-Pfalz schneidet im Ländervergleich eher schlecht ab. Weiße Flecken gibt es vor allem in ländlichen Gebieten.