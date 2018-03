Brisanter Polit-Thriller inmitten Berlins

Anzeige

Von Autor Jens Kubo (Pseudonym) weiß man nicht allzu viel. Eines aber ist gewiss: Der ehemalige Luftwaffenpilot im NATO-Einsatz und heutige zivile Sicherheitsberater im In- und Ausland hat den Insiderblick, um authentisch über die Radikalisierung von Menschen bis hin zu ihrer Terrorbereitschaft berichten zu können. Der Verfasser von politischen Romanen hat nun einen Thriller vorgelegt, der an Aktualität und Brisanz kaum zu übertreffen ist. In „Gefährliche Saat“ beschreibt er den Werdegang des jungen Irakers Djamal, der in die Fänge eines „Verführers“ gerät.

Djamal ist der Sohn irakischer Einwanderer in der dritten Generation. Er lebt und studiert in Berlin, fühlt sich als Deutscher und ist sich der Vorzüge bewusst, in einem freien, demokratischen Land zu leben. Und doch stößt der Muslim, der sich europäisch kleidet und ebenso wie seine Familie einem gemäßigten islamischen Glauben anhängt, allein aufgrund seines Aussehens immer wieder auf Voreingenommenheit und Ablehnung. Und das nicht nur aus dem rechtsextremen Lager. Besonders schlimm wird es nach einem schweren islamistischen Anschlag auf einen französischen Energieversorger, bei dem 50 Menschen sterben und über 200 verletzt werden. Die Angstwelle schwappt über.

Jagd nach Yusuf und Djamal

Natürlich auch nach Berlin. Djamal deutet unsicher jeden Blick, der ihn trifft, als Argwohn. Und tatsächlich sind Menschen oft nicht nur voller Misstrauen, manche zeigen ihre Ablehnung mehr als deutlich. Als Djamals Mutter von zwei Jugendlichen angerempelt und beschimpft wird, gehen dem Sohn, der sie begleitet, die Sicherungen durch. Er wird handgreiflich und gerät so in die Fänge der Polizei und der Sicherheit, die in ihm sofort mehr vermuten, als einen jungen Mann, der nur seine Mutter verteidigt hat.