Brustzentrum feiert 10-jähriges Bestehen

Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Etwa zehn Prozent werden im Laufe ihres Lebens mit dieser Diagnose konfrontiert. So erschreckend auf der einen Seite diese Zahl ist, so positiv haben sich auf der anderen Seite Diagnostik und Therapie in den vergangenen Jahren entwickelt – mit besserer Früherkennung, besser verträglichen Therapien und mit einer deutlich gestiegenen Quote von Brust erhaltenden Operationen. Das zertifizierte Brustzentrum in der GRN-Klinik Weinheim kümmert sich seit zehn Jahren um die betroffenen Frauen. Dieses Jubiläum steht deshalb auch im Mittelpunkt beim Informationstag für Patientinnen am Samstag, 24. November, von 10 bis 15 Uhr.

Die Chefärztin des Brustzentrums, Dr. Lelia Bauer, zieht eine positive Bilanz dieser Zeit: „Wir können in Weinheim die komplette Diagnostik und Therapie bei Brustkrebs unter einem Dach anbieten. Für die betroffenen Frauen hat das den großen Vorteil, dass sie konstante Ansprechpartner und kurze Wege haben.“ Ein Teil der Diagnostik und die Strahlentherapie bieten die Kooperationspartner im Ärztehaus direkt neben der GRN-Klinik an. Auch die Chemotherapie kann vor Ort durchgeführt werden. Das Brustzentrum in Weinheim arbeitet darüber hinaus auch mit der Universitätsklinik Heidelberg zusammen. „Das betrifft das Herzstück eines zertifizierten Brustzentrum, die sogenannte Tumorkonferenz“, erläutert die Chefärztin. Einmal pro Woche versammeln sich Experten aus allen betroffenen Fachbereichen und sprechen über jede einzelne Patientin, um das optimale Therapiekonzept individuell festzulegen.

Erfahrene Operateure

Zu den Zertifizierungskriterien gehört auch eine bestimmte Mindestanzahl von Operationen pro Jahr. Dabei wird unterstellt, dass die große Erfahrung der Operateure positive Auswirkungen auf die konstant hohe Qualität hat.

Die Brustkrebs-Behandlung hat sich stetig weiterentwickelt. „Heute können wir in 60 bis 80 Prozent der Fälle Brust erhaltende Operationen durchführen. Dieser Wert war vor 20 oder 30 Jahren deutlich schlechter“, so Bauer. Das habe mit der besseren Früherkennung zu tun. Aber auch bei den Therapien habe sich vieles verändert, weil man heute mehr über die unterschiedlichen Zellarten weiß. Hinzu kommt, dass Chemotherapien in den meisten Fällen sehr gut verträglich sind, betont die Chefärztin. Komplettiert wird das Angebot des Brustzentrums durch die sogenannte „Komplementär-Sprechstunde, bei der ergänzende Methoden jenseits der Schulmedizin erläutert werden, durch die Selbsthilfegruppe, die dem Erfahrungsaustausch dient und sportliche oder künstlerische Aktivitäten organisiert, und durch Angebote zur Schmerz- und Physiotherapie sowie eine psychoonkologische und eine sozialmedizinische Betreuung. pro

