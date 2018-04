Budes Blick auf die Studentenrevolten

Anzeige

Nach dem damaligen Studentenführer Rudi Dutschke ist eine zentrale Straße in Berlin benannt und der „68er Protestsänger“ Bob Dylan ist inzwischen Nobelpreisträger. Dutschke wurde auf dem Höhepunkt der Hochschul- und Vietnamdemonstrationen am 11. April 1968 auf dem Berliner Kurfürstendamm niedergeschossen. Seither gelten die Ereignisse vor 50 Jahren – auch in Frankreich und in den USA – als Zäsur in der Nachkriegszeit. Heinz Bude ist 1968 mit 14 Jahren bei der ersten Demonstration seines Lebens (in Wuppertal) mitgelaufen, die gegen die gewaltsame Niederschlagung des Prager Frühlings durch russische Panzer protestierte. Für manche waren diese Panzer schon damals „das Ende von 68“.

In seinem jetzt erschienenen Buch über „Eine Geschichte von 1968“ (hier eher eine kurze Geschichte) mit dem Titel „Adorno für Ruinenkinder“ (Hanser Verlag) haben „die 68er“ ihre gewichtige „Rolle im Familienroman der Bundesrepublik“ gefunden, unabhängig von Misserfolgen oder gelungenen Reformen der Gesellschaft. Wichtig sei das kollektive Gefühl der Befreiung gewesen, denkt der Soziologe Bude, vor allem von verkrusteten und autoritären Strukturen in Familie, Schule und Politik, beispielhaft an den Hochschulen festgemacht mit der Parole „Unter den Talaren der Muff von 1000 Jahren!“.

Wissen erschwert Engagement

Das Wort „Gesellschaft“ tauchte damals im allgemeinen Sprachgebrauch erstmals auf. Das Wort des Philosophen Theodor W. Adorno („Minima Moralia“) von der „natürlichen Gewalt der Gesellschaft“ wurde für viele der „Jungrevolutionäre“ zur Grundlage ihrer Auflehnung („Legal, illegal, scheißegal!“). Bude erinnert aber in diesem Zusammenhang auch an Adornos scheinbar paradoxe Warnung, die er den jungen Menschen mit auf den Weg gab, wonach es umso schwerer sei, sich in der Gesellschaft zu engagieren, „je mehr man von der Gesellschaft versteht“, was in der Tat später viele wieder resignieren ließ.