Bürger beschweren sich über Ratten in Mannheim

Beschwerden über Ratten am Mannheimer Paradeplatz bei der Stadtverwaltung nahmen in jüngerer Zeit zu. Die Stadt erklärte die angestiegene Zahl der Tiere mit den vielen Menschen, die sich an heißen Sommertagen auf dem Platz aufhalten und häufiger als sonst dort Essensreste liegenlassen. Anwohner beobachteten, dass die Ratten mit Einbruch der Dunkelheit aus ihren Verstecken kommen. Auch auf den Planken gäbe es Probleme mit Ratten, berichtete ein Ladenbesitzer. Wie viele Ratten es in Mannheim gibt, ist laut Experten schwierig zu beziffern.