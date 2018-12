Bürgerhaus kostet zwei Millionen mehr

Bensheim.Mitte Oktober erschütterte eine Nachricht nicht nur das kommunalpolitische Bensheim: Die Modernisierung des Bürgerhauses, ohnehin kein Lieblingsprojekt der Rathausspitze, kostet voraussichtlich knapp elf Millionen Euro – und damit zwei Millionen Euro mehr als kalkuliert. Wobei schon die bisher angenommenen 8,89 Millionen Euro für viele deutlich jenseits der Schmerzgrenze lagen.

Hauptgründe für den kräftigen Zuschlag sind die neue Fassadengestaltung und der allgemeine Preisanstieg in der Baubranche. Die bisherige Schätzung datiert aus dem Jahr 2016. Etwas mehr als eine Million Euro kommen durch Preisanstieg und eine fortgeschrittene Detailplanung zusammen – plus 1,049 Millionen Euro für die aus vorgelagerten Säulen – in der Architektensprache Kolonnaden genannt – bestehende Fassade.

Veto der Denkmalpflege

Die Denkmalpflege hatte beim ersten Entwurf für das Bürgerhaus 2.0 ihr Veto eingelegt. Sie forderte, dass die ursprüngliche Geometrie des 70er-Jahre-Baus – in den Augen der Behörde ein Störfaktor mit Blick auf die umliegende historische Bebauung – kaschiert werden muss. Architekt Matthias Losacker präsentierte daraufhin die Lösung mit den Säulen, auf die sich alle Seiten in langwierigen Abstimmungsgesprächen einigen konnten.

Was sich im Frühjahr schon andeutete, bestätigte sich im Herbst: Die Marketing- und Entwicklungsgesellschaft als Bauherr und Besitzer des Gebäudes muss deutlich tiefer in die Tasche greifen. „Wir haben im Magistrat nicht frohlockt, als die Zahlen auf dem Tisch lagen“, erklärte Bürgermeister Rolf Richter bei einem Gespräch im Herbst.

Was ebenfalls auf wenig Begeisterung intern wie extern stieß: Der Zeitplan kann nicht eingehalten werden. Eigentlich wollte man zum 1. Januar 2020 den verkappten Neubau auf alten Grundmauern nutzen können. Daraus wird nun nichts. Vier Monate später will man nun fertig sein, was allerdings zur Folge hat, dass die Fastnachter ihre Elferratssitzungen ein weiteres Mal in andere Spielstätten verlegen müssen und die Eysoldt-Gala ebenfalls ein zweites Mal nicht im Bürgerhaus über die Bühne gehen wird.

Eine weitere Kröte, die von den Verantwortlichen und den Stadtverordneten geschluckt werden musste: Damit die MEGB auf Fördermittel in Höhe von 1,4 Millionen Euro aus dem Programm Stadtumbau West zurückgreifen kann, wird ein Eigenanteil von 889 000 Euro fällig. Den wollte die städtische Tochter zahlen, was aber aus rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Deshalb ist die Stadt gefordert, die das Geld in ihren Haushalten 2019 und 2020 zur Verfügung stellt.

Votum gegen Baustopp

Dieses Vorgehen musste jedoch von der Stadtverordnetenversammlung abgesegnet werden, was im Gremium (wie gewohnt) zu teilweise hitzigen Debatten führte. Am Ende gab es zwar eine Mehrheit für die Zahlung der Mittel (und gegen einen Baustopp, der die Folge einer Ablehnung gewesen wäre). Allerdings brauchte die Koalition aus CDU, BfB und GLB dazu die Unterstützung der SPD, weil sonst aus den Reihen des Bündnisses zu wenig Ja-Stimmen gekommen wären.

Die Sozialdemokraten fühlten sich ihrem nach der Kommunalwahl getroffenen Grundsatzbeschluss verpflichtet und votierten im Sinne der Modernisierung.

Gedeckelt wurde außerdem auf Antrag der vier Fraktionen der Verlustausgleich an die MEGB, der bei maximal 500 000 Euro liegen darf. Ein Vertrag mit der MEGB soll das schriftlich fixieren. Eine Ausarbeitung muss der Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 4. April zur Abstimmung vorgelegt werden.

Wie weit bis dahin die Arbeiten am Bürgerhaus sind, wird sich zeigen. Ende November/Anfang Dezember sollte es eigentlich an Dach und Fassade gehen. Davon zu sehen war bisher wenig. Dennoch hoffen alle Beteiligten, dass sich die schlechten Nachrichten bis zur Einweihung (und danach möglichst ebenso) in überschaubaren Grenzen halten. Eine weitere Verteuerung und Verspätung würde die Akzeptanz des Großprojekts in der Öffentlichkeit nicht erhöhen.

