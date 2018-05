Bullen-Vorsprung „groß genug“

Anzeige

Monte-Carlo.Die Formel-1-Motoren standen still – zumindest am Freitag des Rennwochenendes in Monaco. Das ist Tradition. Die Piloten durften sich bereits am Donnerstag an die Strecke gewöhnen. Doch nicht jeder Fahrer kommt im Leitplanken-Kanal an der Côte d’Azur auf Anhieb zurecht. Hier die Fakten zur heutigen Qualifikation (15 Uhr/RTL). Sie ist die wahrscheinlich wichtigste des Jahres, denn auf dem engen Straßenkurs ist das Überholen während des Rennens beinahe unmöglich.

Favoriten: Am Donnerstag hat sich der Eindruck verfestigt, Red Bull sei das stärkste Team. Sowohl Daniel Ricciardo als auch Teamkollege Max Verstappen dominierten die Freien Trainings. Erstaunlich: Bereits in der ersten Session purzelte der Rundenrekord von Kimi Räikkönen aus dem Vorjahr. Im zweiten Freien Training legte der Australier Ricciardo sogar noch einmal nach und zauberte eine 1:11,841 Minuten auf den Asphalt. Red-Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko ist sich sicher: „Der Vorsprung war so groß, dass wir hoffen können, auch am Samstag vorne zu stehen.“ Sebastian Vettel sucht dagegen noch nach der optimalen Abstimmung. Kirre machen lässt sich der Heppenheimer aber nicht: „Es war nicht das erste Mal, dass Red Bull an einem Freitag stark war. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen und auf uns schauen.“

Reifen: Zum ersten Mal hat Reifenhersteller Pirelli die Hypersoft-Pneus im Gepäck. Die einstimmige Meinung der Teams: Die Reifen sind verdammt schnell. Nachteil: Die Mischung baut wohl doch stärker ab, als zunächst vermutet. Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff sagt: „Am Donnerstag war der Unterschied zwischen der Hypersoft-Mischung und den Ultrasoft-Reifen über eine Sekunde. Ich finde den Reifen spannend. Mit dem neuen Asphalt und diesen Autos sind die Zeiten atemberaubend.“ Hamilton erwartet hingegen - aufgrund des starken Abbaus - Überraschungen. Für das Rennen ist eine Ein-Stopp-Strategie prophezeit.