Bund darf sechs Prozent Zinsen kassieren

Trotz der Null-Zins-Politik der Europäischen Zentralbank dürfen die deutschen Finanzämter bei Steuernachzahlungen hohe Zinsen von sechs Prozent kassieren. Auch in einer Tiefzinsphase ist das nicht verfassungswidrig, wie der Bundesfinanzhof (Bild) in einem Grundsatzurteil entschieden hat. Das höchste deutsche Finanzgericht sieht in den sechs Prozent Zinsen weder einen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz noch gegen die Verhältnismäßigkeit. Ein einträgliches Geschäft für den Staat: 2016 nahm der Bund 670 Millionen Euro ein. Geklagt hatte ein Bürger, von dem der Fiskus 11 000 Euro Zinsen verlangte.