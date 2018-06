Buntes Motto für Kinderfreizeit

Anzeige

Auch in diesem Jahr veranstaltet die Evangelische Gemeinde in der Weststadt wieder eine Kinderfreizeit für Kinder von sechs bis zwölf Jahren im Markusheim in Ober-Mumbach. Das Wochenende vom 29. Juni bis 1. Juli steht unter dem Motto „Unsere Welt ist bunt“.

Das Team um Gemeindediakonin zur Brügge hat sich wieder eine Menge einfallen lassen. Anmeldungen gibt es in den Kindergruppen, im Pfarramt der Evangelischen Gemeinde in der Weststadt, Ahornstraße 50, (Dienstag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr) oder bei Gemeindediakonin Heike zur Brügge.

Anmeldeschluss ist der 24. Juni. Nähere Informationen bei Gemeindediakonin Heike zur Brügge, Telefon 06201/592493 E-Mail: heike.zur.bruegge@kblw.de. wn