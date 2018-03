Chaos im Kopf und auf der Erde

Anzeige

So alt wie das Universum

Denn die Krähe, die Mina auf den Namen Munin tauft, ist so alt wie das Universum, sie hat alles erlebt und gesehen und weiß, dass Kriege und Konflikte erst enden, wenn alle Beteiligten tot oder vollkommen erschöpft sind: Nicht die Vernunft oder der Wille zum Frieden regiert die Welt, sondern Gier, Neid und Hass. In ihrem neuen Roman „Munin oder Chaos im Kopf“ blickt Monika Maron mit satirischem Furor auf den anschwellenden Bocksgesang der ungezügelten Aggressionen und existenziellen Verunsicherungen, die unsere Gesellschaft zermürben und den sozialen Zusammenhalt untergraben.

Mit bissigem Humor und gesellschaftskritischem Messer zwischen den Zähnen zeichnet sie ein ebenso perfektes wie perfides Stimmungsbild des Zeitgeistes. In der Rolle der Mina Wolf führt sie uns vor Augen, wie dünn das Eis zivilisatorischer Errungenschaften ist, wie schnell wir in den Sumpf unserer archaischen Triebe versinken und zum blutdürstigen Monster mutieren können. Krähe Munin, benannt nach einer altnordischen Sage, muss nicht wirklich sprechen können, um für Mina ein intellektueller Widerpart sein und sie emotional verunsichern zu können. Munin darf all das sagen, was Mina selbst nicht zu denken wagt. Munin kann Mina durch das Minenfeld privater Konflikte und zivilisatorischer Katastrophen führen und ihr helfen, sich mit der Sinn- und Ausweglosigkeit des Seins anzufreunden. Erschütterung, Erkenntnis und Reinigung: Die griechischen Klassiker grüßen von Ferne. Und Maron spielt virtuos auf der Klaviatur der zeitlos aktuellen Literatur.

Mit lakonischer Ironie führt sie uns vor, wie dumpf es im bürgerlichen Biotop zugeht, wie in jedem Spießer ein Rechtsaußen schlummert. Manches, was Mina über den Umgang mit Randgruppen und Flüchtlingen ausspricht, wird der Autorin sicherlich als politisch unkorrekt ausgelegt werden und vor die Füße fallen. Das dürfte ihr ziemlich schnuppe sein. Denn wer es schafft, den Aufruhr in einer kleinen Berliner Straße zur Metapher für den Wahnsinn der Welt zu machen, kann so falsch nicht liegen. Dass der Roman Mensch und Mythos vereint und er nicht nur provokant ist, sondern auch ungemein unterhaltsam, kann ja auch nicht schaden. Oder?

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.03.2018