„Charité“ soll die halbe Welt erobern

Der Streaming-Dienst Netflix stillt seinen enormen Bedarf an hochwertigen Stoffen fürs Fernsehen via Internet immer häufiger mit deutschen Stoffen: Nach der hochgelobten Mystery-Serie „Dark“, den Plänen für eine Neuverfilmung von „Die Welle“ (geplant für 2019) greift der globale Unterhaltungsdienstleister nun ins Archiv von ARD und UFA Fiction. Wie die Tochter des vom Mannheimer Nico Hofmann geleiteten Unterhaltungskonzerns UFA gestern mitteilte, ist ab heute auf Netflix ihre sechsteilige Erfolgsserie „Charité“ zu sehen. Und zwar nicht nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sondern „erstmalig auch in englischsprachigen Territorien, darunter die USA, Kanada, Großbritannien“.

Außerdem stehe die Serie in den Benelux-Staaten, Skandinavien und Osteuropa im Internet zum Abruf bereit. Mit 8,41 Millionen Zuschauern und fast 26 Prozent Marktanteil habe die historische Krankenhausgeschichte im März 2017 für Das Erste den erfolgreichsten Serienstart seit über 25 Jahren hingelegte – „und lieferte die stärkste Serienperformance einer Primetime-Serie seit 13 Jahren“, heißt es in der UFA-Fiction-Mitteilung weiter über das Format, das sich zur besten Sendezeit bewährt hat.

Sönke Wortmann als Regisseur

Sebastian Werninger, Produzent und einer der Geschäftsführer von UFA Fiction, reagiert euphorisch: „Wir freuen uns sehr, dass, nach dem unglaublichen Erfolg im deutschen Fernsehen, jetzt auch die erste Staffel von ‚Charité‘ auf Netflix zu sehen ist, und das nicht nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz.“ Nach „Deutschland 83“, „Unsere Mütter, unsere Väter“ habe seine Firma damit „erneut eine High-End-Drama-Serie produziert, die im Ausland stark nachgefragt wird und das Potenzial zu einem internationalen Verkaufsschlager hat“.