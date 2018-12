Charmant, effektreich und witzig

Wenn das Kind im Manne seine nicht überdurchschnittlich von Superhelden begeisterte Frau für einen Heimkinoabend mit dem neuen Marvel-Produkt gewinnen will, empfiehlt sich in diesem Fall die etwas hinterhältige Doppelfrage: „Möchtest Du den neuen Film mit Michael Douglas sehen? Und mit Michelle Pfeiffer?“ Das zieht. Den Rest regelt in „Ant-Man And The Wasp“ Regisseur Peyton Reed, ein Fachmann für gute Familienunterhaltung.

Auch für Anfänger plausibel

Dabei sind Superhelden mit Insektenkräften wie der Ameisen-Mann und „Die Wespe“ nicht per se Massenmagneten an der Kinokasse. Zumal heute nur noch Marvel-Freaks wissen, dass Ant-Man alias Hank Pym und The Wasp (Janet van Dyne) 1963 zu den Gründungsmitgliedern der Rächer gehörten, die heutzutage als Avengers regelmäßig Kinorekorde brechen. Das Kunststück, das Marvel auch hier wieder gelingt: Reed schafft es in einem kurzen Vorspann, auch Zuschauer ohne Vorkenntnisse in die Geschichte zu ziehen. Genau so geschickt und plausibel werden die alten Helden in die Gegenwart transformiert, ohne dass Comic-Kenner aufheulen: Der brillante, auf Wachstums- und Schrumpfungsprozesse spezialisierte Physiker Hank Pym (großartig: Michael Douglas, 74) ist hier zwar ein Greis, arbeitet aber immer noch daran, seine vor Jahrzehnten im subatomaren Raum verschollene Frau Janet (Michelle Pfeiffer) zu retten. Die einzige Verbindung zu ihr ist Scott Lang, Ingenieur, Supereinbrecher und im ersten „Ant-Man“-Film von 2015 zu Pyms Nachfolger geworden. Der vom urkomischen Paul Rudd gespielte Superheld wider Willen hat eine Verbindung zu der Verschollenen, weil er als bisher Einziger so sehr geschrumpft ist, dass er in den subatomaren Raum gelangen konnte – und zurückgekehrt ist. Außerdem zieht es den Patchwork-Familienvater, der eigentlich durch eine FBI-Fußfessel für zwei Jahre ans Haus gefesselt ist, gewaltig hin zur neuen „Wespe“, Pyms Tochter Hope van Dyne (Evangeline Lilly). Dazwischen funken wollen Hitech-Gangster Sonny Burch (Walter Goggins), die materiell instabile Ava Starr alias Ghost (Hannah John-Kamen) und Laurence Fishburne, der die Superstar-Besetzung als Pyms wissenschaftlicher Rivale Bill Foster abrundet.

Das unterhält zwei Stunden lang mit witzig inszenierten Effekten, starkem Schauspiel sowie rasanten Dialogen und ist trotz der Altersfreigabe ab zwölf Jahre auch für Kinder ab sechs geeignet, wenn die Eltern mitschauen. Nur die Auswirkungen des Kahlschlags in „Avengers: Infinity War“ im traditionellen Abspann-Clip sollte man kleineren Zuschauern ersparen. jpk

