Checkliste für die eigenen vier Wände

Nicht jede Aufgabe im Haushalt wird täglich erledigt. Einige Dinge sollten allerdings regelmäßig kontrolliert werden. Sonst könne es unter Umständen gefährlich werden, warnt Philip Heldt von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.

Besonders wenn es draußen kalt ist, treiben undichte Fenster die Heizkosten nach oben. Ein einfacher Test zeigt, ob sie dicht sind: Bei Wind ein Feuerzeug an der Fensterfuge entlang führen. „Flackert die Flamme, besteht Handlungsbedarf“, erklärt Heldt. Schaumstoffklebeband schafft Abhilfe. „Es ist in verschiedenen Breiten erhältlich und wird einfach in den Rahmen eingeklebt.“

Bei Rolloläden lohnt es, regelmäßig die Gurte auf Beschädigungen zu kontrollieren. „Sind sie erst einmal gerissen, wird die Reparatur kompliziert“, gibt Heldt zu bedenken.