Chordinner am Sonntag

Anzeige

Nachdem der Chordinnertermin am Samstag, 7. Juli, so schnell ausverkauft war und immer mehr Nachfragen kamen, ob nicht doch noch ein Platz frei wäre, entschied sich der Sängerbund gemeinsam mit Jens Schmitt, dem Chefkoch der „Rose“, noch einen Zusatztermin am Sonntag, 8. Juli, um 17.30 Uhr anzubieten. Fast alle Karten für diesen Termin sind nun auch schon weg. Für Kurzentschlossene gibt es aber noch ein paar Restkarten im Gasthaus „Zur Rose“.

Motto: „Begegnungen“

Der Sängerbund Oberflockenbach veranstaltet nämlich wieder gemeinsam mit dem Gasthaus „Zur Rose“ einen musikalisch-kulinarischen Abend im romantischen Biergarten der „Rose“. Das Motto des Chordinners ist in diesem Jahr „Begegnungen“. Zu toller Chormusik, ausgewählt und dirigiert von Hans Joachim Karl, zaubert Jens Schmitt mit seiner Crew wieder ein abwechslungsreiches Vier-Gänge Menü. In romantisch-entspannter Atmosphäre kann man sich sowohl kulinarisch als auch musikalisch verwöhnen lassen.

Karten für den Sonntag gibt es noch im Gasthaus „Zur Rose“ in Oberflockenbach. Weitere Infos unter unter www.saengerbund-oberflockenbach.de wn