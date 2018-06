„Christen sollen nicht unsichtbar werden“

Anzeige

„Als ich vor 23 Monaten hier in dieser Gemeinde in Viernheim angefangen habe, da blickte ich noch in viele unbekannte Gesichter. Heute ist das ganz anders, heute sind es bekannte Gesichter, Gesichter von Freunden, die ich kennen- und schätzen gelernt habe“, blickt Kaplan Christian Kaschub in die Sitzreihen Marienkirche in der Mannheimer Straße.

Die engagierte Pfarrgemeinderatsvorsitzende Ursula Scheidel kann bestätigen, dass der Kontakt zwischen der Gemeinde und dem Kaplan bestens funktioniert hat: „Die ganze Pfarrei kennt ihre Lieblingsspeise“, weiß sie, dass der Kaplan oft eingeladen war – und sich meistens sein Lieblingsessen gewünscht hat. Die Erinnerung an Schnitzel und Pommes Frites wird er mitnehmen, wenn er in wenigen Wochen Viernheim verlässt und seine Ausbildung in Friedberg im Taunus fortsetzt.

Das letzte Wochenende vor den hessischen Sommerferien nutzt die Gemeinde Johannes XXIII. für die offizielle Verabschiedung von Kaplan Christian Kaschub. So sind viele Messdiener, ehemalige Firmlinge und die Jugendlichen der Pfarrei dabei, als die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Ursula Scheidel sich beim Kaplan vor allem für seine Tätigkeit für die Jugend bedankt. „Zuletzt haben Sie sich für neue Räume für die Jugend eingesetzt“, erinnert Ursula Scheidel. In zwei Jahren mit vielen Terminen und Veranstaltungen habe Kaplan Kaschub Viernheims Straßen oft zu Fuß erkundet – und jetzt müsse er die vertrauten Wege verlassen und geht den neuen Weg nach Friedberg.