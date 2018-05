Collage aus Lebensgeschichten

Anzeige

Swetlana Alexijewitsch hat über bedrückende Themen geschrieben: über Frauen im Krieg, über Afghanistan und Tschernobyl. In ihrem nächsten Buch will die Literaturnobelpreisträgerin von 2015 mit ihren Stilmitteln einem starken und doch kaum zu fassenden privaten Gefühl nachspüren, der Liebe. „In meinen früheren Büchern stand die Liebe nicht im Zentrum“, sagte die weißrussische Schriftstellerin in einem Gespräch, das die Zeitschrift „Osteuropa“ zu ihrem kommenden Jubiläum abgedruckt hat. Am 31. Mai wird die in Minsk lebende Autorin 70 Jahre alt.

Vom Weltkrieg bis zu Tschernobyl

Den Nobelpreis hat Alexijewitsch für ein einzigartiges literarisches Lebenswerk erhalten, das auf ungewöhnliche Weise entstanden ist. Sie hat Stimmen gesammelt, hat über die Jahrzehnte Tausende Menschen überall in der früheren Sowjetunion befragt. Russische Frauen erzählten der Interviewerin von ihrem Leid als Soldatinnen im Zweiten Weltkrieg, das in der offiziellen Geschichtsschreibung verdrängt war („Der Krieg hat kein weibliches Gesicht“). Alexijewitsch befragte Veteranen des sowjetischen Krieges in Afghanistan („Zinkjungen“) und Betroffene der Reaktorkatastrophe von 1986 in der Ukraine („Tschernobyl. Eine Chronik der Zukunft“). Die Autorin verdichtete und ordnete diese Monologe zu erschütternden Gruppenporträts.

So entstand ein „vielstimmiges Werk, das dem Leiden und dem Mut in unserer Zeit ein Denkmal setzt“, wie die Nobelpreisjury in Stockholm begründete. In ihrem bislang letzten Buch „Secondhand-Zeit“ erzählen die Stimmen von den Deformationen, die das gewalttätige sowjetische Gesellschaftsexperiment den Menschen zugefügt hat. Die „Neue Zürcher Zeitung“ hat Alexijewitsch „eine der profundesten Kennerinnen der russischen Seele“ genannt, der deutsche Osteuropa-Historiker Karl Schlögel sieht sie als „Archäologin der kommunistischen Lebenswelt“.