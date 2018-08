Dänische Ode an die Freundschaft

Anzeige

Wechselfälle des Lebens

„Unsere Jugend war eine einzige Läufigkeit, eine Aneinanderreihung herrlicher Erinnerungen, eine ganze Vorratskammer voll junger, purer Leidenschaft für entbehrungsreichere Zeiten“, notiert sie. Da sind Letztere mit dem Älterwerden, dem Ringen um ein erfülltes Single-Dasein und dem langsamen Sterben der krebskranken Mutter längst eingeläutet. Auch mit dem Mutter-Porträt gelingt Hesselholdt das Kunststück, den nie endenden, oft unvermittelten Wechsel von Katastrophe, Scheitern, Entfremdung und immer wieder neu erwachender Lebensfreude und Zuneigung unsentimental, mit Sinn für Komik und ganz eigener Poesie in Worte zu fassen.

Zum Gespräch über ihr Buch lädt Christina Hesselholdt in ihr reetgedecktes Sommerhaus am Roskilde Fjord, das sie von ihrer Mutter exakt so geerbt hat, wie von Camilla im Buch erzählt. „Die Idee mit den inneren Monologen kam mir beim Kapitel über Camilla und Charles, wie sie als frisch Verliebte den 11. September erst mit einem Tag Verzögerung begreifen, weil sie kaum aus dem Bett kommen und für nichts anderes Augen oder Ohren haben.“

Vom Schreiben leben vier der sechs Freunde. Hinzu kommen der notorisch skeptische Arzt Kristian, von Alma verlassen, und die ebenso scharfsinnige wie genussfreudige Lehrerin Alwilda. Sie war mal mit Ewald und kommt irgendwann mit Kristian zusammen. Hesselholdt interessiert das Gewirr der kleinen, schrägen Erlebnisse, Gedanken- oder Gefühlsblitze, die vielleicht die entscheidenden sind.

Das Auf und Ab der Paarbeziehungen und hin und wieder Sex, munter unaufgeregt bis frech vor allem aus weiblicher Sicht erzählt, füllen das Buch, dominieren es aber nicht. Überhaupt geht es ein bisschen mehr um die Frauen. Keinen der Sechs, alle fast bis zum Ende kinderlos, lässt Hesselholdt über das traditionelle Familienmuster mit lebenslanger Ehe inklusive Kinderschar grübeln. Beides ist hier wohl als Auslaufmodell innerlich abgehakt. Was bleibt? Die Gefährten.

Ein blinder Fleck dieser Gemeinschaft und auch des Romans ist die Politik. Kristian, der ewige Nörgler, haut ein paarmal unvermittelt und auf erbärmlichen Niveau in die Runde, er wolle nach Syrien, „um zu kämpfen“. Ansonsten scheint die sie umgebende Gesellschaft für die Sechs politisch nicht zu existieren. Sie habe sich selbst beim Erstarken der dänischen Rechtspopulisten mal mit Debattenbeiträgen in den Zeitungen versucht, sagt dazu Hesselholdt: „Es ist nur drittklassiges Zeug herausgekommen.“ Dasselbe erzählt Alma von sich im Roman. Was sonst dazu hin und wieder aufglimmt, bleibt ein Fremdkörper und floskelhaft, vor allem in dem etwas zäher geratenen letzten Viertel.

Wo es doch sonst so ganz anders lebendig abgeht in diesem Buch. Putzmunter geht es aus dem Nichts auch los, wenn Camillas innerer Monolog um ihren Kauf eines Pferdes nach dem Abschied von Charles kreist. Unbeschwert führt Hesselholdt auch ihre literarischen Heldinnen, nebst ein paar Helden, als Lebensgefährten mit handfesten Geschichten oder Huldigungen an Bücher ein. Allen voran Virginia Woolf und Sylvia Plath, deren Domizile Camilla und Alma als hingebungsvolle Fans heimsuchen. Auch Iris Murdoch, Thomas Bernhard, Vladimir Nabokov und John Fowles sind Camilla unentbehrlich. Ganz am Ende knallt sie einen Nabokov-Roman vor Alma auf den Tisch: „Sei doch so nett und erbeute ein schönes Wort für mich.“ In diesem Hesselholdt-Roman winkt fette Beute.

