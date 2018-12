Dance Night und Livemusik

In der Villa Titiana ist am kommenden Wochenende einiges los. Der Beat Club Weinheim informiert über zwei Veranstaltungen am Freitag- und Samstagabend. Den Auftakt am Freitag, 7. Dezember, ab 21 Uhr, macht die Dance Night mit DJ Gottes, der die Hits der letzten drei Jahrzehnte im Gepäck hat. Auf der Playlist steht Musik aus den Genres Pop, Rock, Soul, Beats und Rhythm and Blues. Der musikalische Meilenstein des Abends sind die „Dire Straits“.

Am Samstag, 8. Dezember, 20 Uhr, geht es weiter mit lateinamerikanischen und karibischen Klängen. „Ada, la Guantanamera“, dieser Name ist Programm. Temperamentvoll und authentisch geht die kubanische Sängerin mit einem umfangreichen Repertoire nach vorne. Ihre mitreißende Art bringt Salsa, Bachata, Son, Merengue und Latin-Pop an die Bergstraße. Ein tanzbares Erlebnis der Kategorie „Noche Latina“, schreibt der Veranstalter in einer Pressemitteilung. wn

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 05.12.2018